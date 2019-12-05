جهانغيري: طهران مستعدة للتعاون مع قرغيزيا في مجال النقل والترانزيت

أعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري أن "ايران مستعدة للتعاون مع قرغيزيا في مجال النقل والترانزيت"، مؤكدا انه "لا توجد اية قيود لتنمية العلاقات الثنائية".
وأكد ان "ايران ليس لديها اية قيود لتنمية علاقاتها مع قرغيزيا"، مشيراً إلى أنه "لدى البلدين لديهما طاقات واسعة للتعاون، ويمكنهما من خلال الاستفادة من هذه الطاقات رفع مستوى التعاون الثنائي"، لافتاً إلى أنه "من دواعي السرور ان الوثائق القانونية المطلوبة لتطوير العلاقات وتنمية التعاون بين ايران وقرغيزيا، تم وضعها والمصادقة عليها، وقد توفرت الارضيات اللازمة لتنمية العلاقات الثنائية والاقليمية وخاصة في إطار اتفاقية اتحاد اوراسيا الاقتصادي".
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