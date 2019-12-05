الجريدة: بيان رؤساء الحكومات السابقين قد يشكل ضربة لجهود تشكيل حكومة جديدة

اعتبرت مصادر سياسية متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "بيان رؤساء الحكومات السابقين قد يشكّل ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السنّي ​سمير الخطيب​، الذي عاد اسمه ل​تشكيل الحكومة​ بقوة أمس الأول".

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