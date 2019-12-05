أبدت مصادر تيار "المستقبل" عبر صحيفة "​القبس​" الكويتية عن "دعمها ل​سمير الخطيب​"، مؤكدة ان "تيار "المستقبل" ابلغه عدم مشاركته كتيار سياسي في ​الحكومة​، وان تأييد ​الحريري​ للخطيب ليس مزايدة إعلامية، والثقة تعطى بناء على ​البيان الوزاري​؛ فلماذا استباق الأمور"، مستغربةً "الصيغة الحكومية التي يجري التداول بها"، لافتة إلى أن "جهات سياسية تحاول تسويقها، لغايةٍ ما".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تيار "المستقبل" للقبس: ندعم سمير الخطيب بتولي رئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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