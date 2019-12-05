أبو زيد: ما حجة قطع الطرق بعد تحديد موعد الاستشارات؟

سأل النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي " اذا كانت حجة ​قطع الطرقات​ سابقاً الضغط على ​رئيس الجمهورية​ لتحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ لتسمية الرئيس المكلف ب​تشكيل الحكومة​ فما هي الحجة لقطع الطرقات اليوم بعد تحديد الاستشارات يوم الاثنين؟". ورأى ان "هذا أمر يثير الاستغراب وعلامات التعجّب ، ولكن عندما نتلمّس ان النزول الى الشارع بات ورقة يستخدمها مجهول معلوم لغايات سياسية يبطل العجب".

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