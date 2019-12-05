ما هو حجم الانفاق الدفاعي لدول حلف الناتو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد صفوت:

احتفى زعماء وقادة الدول الـ29 الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" بالذكرى الـ70 لتأسيسه، على مدار يومين متتاليين في لندن، وسط خلافات بين عددًا من دول الأعضاء بالحلف، وقبل عقد القمة الـ70، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، عن زيادة نفقات الدفاع بالحلف.

وقال في تصريحات سبقت القمة، إن الدول الأوروبية وكندا ستزيد إنفاقها على الدفاع بنسبة 4,6 بالمئة سنة 2019، مشددا على أن هذه الدول ستكون بذلك قد أنفقت ما مجموعه 130 مليار دولار بين سنة 2016 ونهاية العام المقبل، بما يعني أن دول الحلف تتجه الى إنفاق 2% من إجمالي ناتجها الداخلي على الدفاع بحلول 2024، لافتًا إلى أن 9 دول أعضاء فقط لم تبلغ هذا الهدف حتى الآن.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى 400 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2024.

من جانبه أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن" عن نية البيت الأبيض في تخفيض تمويله للحلف، إلى 16% فقط من إجمالي المساهمات في الحلف.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي للشبكة الإخبارية، إن جميع الأعضاء بالناتو، وافقوا على صيغة جديدة لتقاسم التكاليف. وبموجبها سترتفع حصص إنفاق معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، بينما ستنخفض حصة الولايات المتحدة.

حجم إنفاق الدول الأعضاء في الناتو

بيانات الناتو المستمرة تكشف حجم إنفاق الدول الأعضاء بالحلف، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة، وبحسب الأرقام الصادرة عن الناتو في يونيو الماضي، فإن الولايات المتحدة أكثر الدول إنفاقًا على الحلف.

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حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الناتو، فإن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الأكبر إنفاقا من الناحية الدفاعية إذ بلغت ميزانيتها 730.15 مليار دولار خلال 2019، وهو ما يشكل نسبة 70.4% من إجمالي ما أنفقته الدول الـ29 الأعضاء على الدفاع، والبالغ بحسب بيانات الناتو 1036077 مليار دولار.

تبلغ ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة 3.42% من إجمالي ناتجها المحلي، فيما لا يتجاوز متوسط ما تساهم به بقية الدول الأعضاء نسبة 1.5% من الناتج المحلي لها.

تأتي بريطانيا في المركز الثاني، بـ60.4 مليار دولار، ما يعادل 2.13% من إجمالي الناتج المحلي لها، ثم تأتي ألمانيا بـ54.11 مليار دولار، ما يعادل 1.36% من إجمالي الناتج المحلي لها.

وفي المركز الثالث من حيث حجم الإنفاق على الحلف، تأتي فرنسا بـ50.65 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ24.48 مليار دولار، وحلت كندا في المركز السادس من حيث حجم الإنفاق إذ تنفق ما يبلغ قيمته 21.8 مليار دولار، تليها تركيا بـ13.9 مليار دولار، ثم إسبانيا بقيمة 13.15 مليار دولار، وتليها هولندا بـ12.4 مليار دولار، وتليها في المركز العاشر من حيث حجم الإنفاق، البرتغال بـ11.9 مليار دولار.

وبحسب بيانات حلف الشمال الأطلسي "ناتو" فإن الدول العشرة في الإنفاق على الحلف بلغ إنفاقهم 992.94 مليار دولار، من إجمالي النفقات على الناتو البالغة 1036077 مليار دولار، ما يعني أن باقي الدول الـ19 تنفق ما يقرب من 43.13 مليار دولار فقط.