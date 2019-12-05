محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلنت لورا لو نجاروتي، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، أن المنظمة تعمل مع السلطات الموريتانية لإغاثة 83 مهاجر من جامبيا، ممن نجوا في غرق سفينة مهاجرين.
وأكدت المسؤولة الأممية، أنه لقي 57 مصرعهم، في غرق السفينة قرب السواحل الموريتانية، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.
وكان خفر السواحل الموريتانية، أعلن منذ فترة، عرقلة عملية تسلل لعشرات المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر شواطئ مدينة نواذيبو الواقعة شمال غرب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 57 شخصًا في غرق سفينة قرب السواحل الموريتانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.