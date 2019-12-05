محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
قالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، إن هناك مخاوف متزايدة من أن أي هجوم على المصالح الأميركية قد يحصر خيارات الولايات المتحدة في المنطقة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم بإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس إرسال 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.
وأضاف المسؤولون الأمريكيون للصحيفة، أن خطة إرسال قوات أميركية إلى المنطقة تهدف إلى ردع إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي للمنطقة لمواجهة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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