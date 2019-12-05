سمير الخطيب يشعل التريندات بعد اقترابه من رئاسة حكومة لبنان

تردد اسم سمير الخطيب، المرشح لتولي رئاسة حكومة لبنان، بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، ولبنان.

وقالت مصادر سياسية، اليوم الأربعاء، لوكالة رويترز، إن اسم رجل الأعمال سمير الخطيب برز كمرشح أوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة عندما تجرى مشاورات مع نواب البرلمان بشأن تسمية مرشح يوم الاثنين.

وأعلن الرئيس ميشال عون أن الاستشارات النيابية الملزمة، ستجرى يوم الاثنين، وذلك بعد ما يزيد عن شهر على استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء

في مواجهة احتجاجات عمت لبنان.



ويواجه لبنان أزمة اقتصادية كبيرة هزت المصارف، وتفاقمت منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر.

وكان الحريري قد قال إنه مستعداً للعودة رئيساً للوزراء لكن بشرط قيادة حكومة خبراء يرى أنها ستكون أكثر قدرة على إخراج لبنان من أزمته وكسب التأييد الدولي وإرضاء المحتجين، لكن حزب الله وحلفاءه، ومنهم عون، أصروا على أن يضم تشكيل مجلس الوزراء عدداً من السياسيين إلى جانب التكنوقراط.

وعبر الحريري، أمس الثلاثاء، عن دعمه للخطيب رئيساً للحكومة المقبلة، لكنه أضاف أن هناك بعض التفاصيل التي لا يزال يتعين الاتفاق عليها، وقال إن تيار المستقبل سيرشح وزراء تكنوقراط فقط.

ويلزم الدستور اللبناني، رئيس الجمهورية، بتسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً وفقاً لنظام المحاصصة اللبناني.

والخطيب هو المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي"، التي لها مشاريع مقاولات في عدة دول فضلاً عن شمال أفريقيا.

ومن المعروف أن الخطيب له صلات جيدة بكثير من الأطراف الرئيسية ومنهم سعد الحريري ووالده الراحل رفيق الذي اُغتيل عام 2005، وابنة الخطيب متزوجة من اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام.