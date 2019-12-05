قصة ظهور الإعلامية هدى الرشيد بدون حجاب تشعل تريندات السعودية

أشعل الظهور الأول للإعلامية السعودية هدى الرشيد، بدون حجاب، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.



وتحدثت هدى الرشيد، عن ملابسات ظهورها الأول في التليفزيون السعودي بدون حجاب الذي تزامن مع شهر رمضان.



وقالت الرشيد، إن القصة بدأت بعد إلتحاقها بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بنحو 4 سنوات تقريبا، وتابعت: "بدأت أكون معروفة وقتها، وحضر الإعلامي عبد الرحمن الشبيلي إلى لندن وعرض علي العودة إلى الرياض للظهور في التليفزيون، فقلت له أنا لا أغطي شعري، فرد بأنه لا أحد سيطلب منك فعل ذلك".



وأكدت الرشيد أنها كررت السؤال مرتين، وفي ردها على المذيع عن السبب قالت: "غطاء الرأس لا يعني لي أي شيء في شخصيتي، إنك تضع الغطاء وتسوي أي شيء فأنا ضد هذا الشيء، ما أؤمن به أنه يدل على شخصيتي".

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وأكدت الإعلامية هدى الرشيد، في ردها عن التغيرات التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي، أنها لو وصفت ما يحدث بالرائع فلن يكفي، مشيرة إلى أن ما في قلبها من فرحة وأمل غير عاديين لأن البلد تغيرت والناس أصبحت مرتاحة، وأنها

رأت ذلك بعينها حينما زارت المملكة مؤخراً.



وقالت هدى الرشيد في وصفها للأمير محمد بن سلمان: "رائع في خطواته، والله يزيده ويزيدنا من هذه الخطوات التي لا تصدق، لكن الحمد لله أنها صارت".



وتعتبر هدى عبد المحسن الرشيد، أول صوت نسائي عربي يتردد من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، ولدت في القاهرة من أم سعودية من آل غالب أشراف الطائف، والدها الشيخ عبد المحسن الصالح السليمان الرشيد، الذي عرف بتولّيه بلدية الرياض عام 1950.



وحصلت على الثانوية من بيروت، وعلى البكالوريوس من جامعة بكنجهام 1992، ثم على الماجستير من لندن عام 1993.

وعلى شهادة ماجستير أخرى في اللغويات 1995، من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، التابعة لجامعة لندن، وهي تعمل على تحضير الدكتوراه في مجال الإعلام.