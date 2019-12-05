تزايد حالات الانتحار في لبنان تشعل مواقع التواصل

أشعلت حالات الانتحار في لبنان، في أقل من أسبوع، جراء تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في الوطن العربي ولبنان.



وقام المواطن اللبناني، نادي الفليطي، بشنق نفسه، الأحد الماضي، في عرسال، بسبب

عجزه عن توفير الطعام لطفلتيه والعلاج لزوجته المصابة بالسرطان.

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وقام، صباح اليوم الأربعاء، اللبناني داني أبي حيدر، بإطلاق رصاصة على رأسه، في منطقة النبعة بضواحي بيروت الشرقية.

وداني أب لثلاثة أطفال، ويقول قريبه خصر درويش

إن تراكم الديون وسوء الأحوال المعيشية دفعا داني، إلى إنهاء معاناته ووضع حد لحياته.



وتداولت معلومات أن داني أُبلغ، صباح الأربعاء، بقرار الفصل من عمله فعاد إلى المنزل واستخدم سلاح الصيد وقتل نفسه.

ودفعت الأزمة الاقتصادية الصعبة في لبنان، مئات الشركات إلى الإقفال، واضطرت أخرى لتسريح موظفين حتى تتفادى الإغلاق.



وقررت مئات الشركات خفض رواتب الموظفين إلى النصف.