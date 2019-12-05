الجبير يلتقي وزيرة خارجية كوريا

استقبلت وزيرة خارجية جمهورية كوريا كانج كيونج، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، الذي وصل إلى العاصمة سيول في زيارة رسمية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال المدير العام لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا رياض المباركي، والمستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار.