اخبار العالم

الجبير يلتقي وزيرة خارجية كوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استقبلت وزيرة خارجية جمهورية كوريا كانج كيونج، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، الذي وصل إلى العاصمة سيول في زيارة رسمية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال المدير العام لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا رياض المباركي، والمستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يلتقي وزيرة خارجية كوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا