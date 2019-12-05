الحكومة اليمنية تحذر من إفشال اتفاق الرياض

حذر رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك أمس، من أي محاولة لإفشال اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي، معتبرا ذلك «محاولة لتوجيه البلاد نحو مسار الهدم مجددا».

وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبه باستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

جهود أخوية

أضاف عبدالملك أن «اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التداعيات التي حدثت في عدن وبعض المحافظات المحررة، برعاية أخوية صادقة من السعودية الشقيقة، ولتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه من ميليشيات الحوثي الإرهابية».

المشروع الإيراني

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أن إجهاض المشروع الإيراني ليس مصلحة يمنية فقط بل تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم، وتأمين الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

اتفاق الرياض

وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي «اتفاق الرياض» في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

حكومة كفاءات

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ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، إلى جانب ضمان مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

تدمير تعزيزات

على الصعيد الميداني، قصفت مدفعية الجيش اليمني أمس تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وذكر الناطق باسم الجيش اليمني أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات تابعة للميليشيا الإرهابية، في نقيل «الكورة» بجبهة الكدحة، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا الحوثية، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

تحذيرات الحكومة اليمنية الشرعية

- رفض أي محاولة لإفشال اتفاق الرياض بين حكومته والانتقالي

- توجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبه باستعادة الدولة

- إجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة

- تأمين الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم