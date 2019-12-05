وزير الخارجية يستقبل العيسى وعددا من السفراء

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين الجانبين بما يخدم القضايا الإسلامية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الخارجية، أمس أيضا، كلا من سفير جمهورية كوسوفا المعين لدى المملكة لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر المعين لدى المملكة بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود غير المقيمة المعينة لدى المملكة دوشانكا جينيتش.

وتسلم الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.