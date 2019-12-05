وزير الخارجية يستقبل العيسى وعددا من السفراء

كما استقبل وزير الخارجية، أمس أيضا، كلا من سفير جمهورية كوسوفا المعين لدى المملكة لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر المعين لدى المملكة بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود غير المقيمة المعينة لدى المملكة دوشانكا جينيتش.
وتسلم الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.
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