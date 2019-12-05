لجنة تتعهد بكشف الحقائق في أحداث ذي قار بالعراق

تعهدت اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة ذي قار بكشف تفاصيل ما جرى أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار لوكالة الأنباء العراقية، إن «اللجنة ستكتب تقريرا نهائيا يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف»، مؤكدا أن «اللجنة استمعت إلى شهادات الضباط وسوف تكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام».

تقرير نهائي

إلى ذلك، أوضح أن اللجنة ستكتب تقريرا نهائيا يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، لافتا إلى أن «دور الإعلام مهم في نقل الحقيقة من دون تزييف».

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث،

حكومة مؤقتة

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أكد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، أمس، خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد، برونو أوبيرت، أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة.

ونقل بيان لمكتب تيار الحكمة الوطني الذي يملك نحو 20 مقعدا في البرلمان عن الحكيم، قوله إن «التطورات الأخيرة في البلاد كانت محور الحديث خلال استقبالنا السفير الفرنسي، برونو أوبيرت»، مؤكدا أن «القوى السياسية تسعى إلى الإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بقبول شعبي».

انتخابات مبكرة

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لانتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي.بدوره، أكد السفير الفرنسي، وفقا للبيان «دعم بلاده للعراق في إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق، ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة».