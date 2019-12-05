دعوة سلطان عمان وملك البحرين إلى اجتماع المجلس الأعلى للتعاون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، تضمنت دعوة جلالته إلى حضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالسلطنة فهد بن محمود آل سعيد له أمس في مسقط.

كما بعث خادم الحرمين، رسالة خطية لأخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة لملك البحرين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى له، واطّلع ملك البحرين خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.