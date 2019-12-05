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مقتل طبيب ياباني وخمسة أفغانيين في هجوم

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قتل طبيب ياباني عمل لعقود في أفغانستان في هجوم أمس، أودى كذلك بحياة خمسة أفغانيين كانوا برفقته في جلال آباد في شرق البلاد، وفق ما أكد مسؤولون وشهود في المكان.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار عطا الله خوجاني، إن «الهجوم الذي وقع صباحا في جلال آباد، استهدف سيارة تقل الطبيب تيتسو ناكامورا، مدير منظمة خدمات اليابان الطبية للسلام غير الحكومية». ونفت حركة طالبان أي علاقة لها بالهجوم في هذه المحافظة التي يتواجد فيها عدد كبير من مقاتليها، وكذلك عدد كبير من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. وكان خوجاني أعلن في وقت سابق إصابة الطبيب بجروح، ومقتل ثلاثة من حراسه الشخصيين وسائقه وزميل له، قبل أن يؤكد لاحقا أنه «بعد علاج أولي تلقاه الطبيب في مستشفى جلال آباد، تقرر نقله إلى برغام قاعدة جوية شمال كابول لكنه للأسف توفي في مطار جلال آباد». وتنشط منظمة خدمات اليابان الطبية للسلام غير الحكومية في شرق أفغانستان منذ افتتاحها عيادة هناك في عام 1991، وتركز المنظمة منذ ذلك الحين على مشاريع زراعية ومشاريع ري، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.


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