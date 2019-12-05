حمدوك يبحث مع وزير الخزانة الأميركي الأوضاع في السودان

وقدم المسؤول السوداني خلال اللقاء شرحا حول تطورات الأوضاع في السودان، بما في ذلك التحديات الماثلة وجهود الحكومة لمخاطبتها، لا سيما في جانبها الاقتصادي، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد الضخمة التي يزخر بها السودان، مقدما الدعوة للشركات والقطاع الخاص والعام الأميركي للاستثمار في السودان، واستغلال موارده بما يعود بالنفع للبلدين.
من جانبه، جدد وزير الخزانة الأميركي التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية، مؤكدا أنه سيجري مشاورات داخل الحكومة الأميركية للنظر في كيفية تقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية.
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