أوروبا تطالب بوقف الهجمات ضد المدنيين في سورية

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان «قال الزعماء إنهم سيعملون على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين على نحو آمن وطوعي ومستدام، وعلى ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله».
وعبر جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من أجل المضي قدما في عملية سياسية يقودها الليبيون لإنهاء الصراع في بلدهم.
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