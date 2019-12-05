عريقات يدعو إيرلندا للاعتراف بفلسطين

وثمن عريقات لدى لقائه أمس، وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفني، مواقف إيرلندا الثابتة حكومة وشعبا في دعم تحقيق السلام على قاعدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
الإجراءات الرادعة
على صعيد آخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة بحق الأرض الفلسطينية، لا سيما ضم الأغوار، وضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورا وقبل فوات الأوان.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن حرب الاحتلال الاستعمارية التوسعية وعمليات التطهير العرقي تتسارع ضد الوجود الفلسطيني في الأغوار بأشكال وأساليب مختلفة، بما فيها استهداف التجمعات البدوية، ومدارسها، ومراكزها الصحية، وهدم المنازل، خاصة في المنطقة الواقعة شرق القدس المحتلة، وصولا إلى الأغوار.
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