33 أسيراً فلسطينياً يبدأون إضراباً عن الطعام

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (غزة، رام الله) أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن 33 أسيراً فلسطينياً شرعوا، أمس، بإضراب عن الطعام في سجن إسرائيلي، وذكر النادي في بيان، أن الأسرى من سجن «عسقلان» أضربوا، رفضاً لعمليات القمع التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر، واحتجاجاً على ما ألحقته قوات القمع من دمار وخراب في مقتنياتهم.

وأوضح أن إدارة المعتقلات نفذت عملية قمع بحق أسرى عسقلان في أكتوبر الماضي، ونقلت الأسرى إلى معتقل «نفحة»، عدا مجموعة من الأسرى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، أبقتهم في ظروف قاسية ومأساوية.

إلى ذلك، اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 15 فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال حوّل المعتقلين للتحقيق. من جهة ثانية، أقدمت قوات الاحتلال على هدم مسكنين وبركساً زراعياً، في تجمعي «أبو النوار» و«واد أبو هندي»، جنوب شرق القدس.

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