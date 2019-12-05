الإمارات تشارك في اجتماع عربي حول الأسلحة النووية

القاهرة (وام) تشارك دولة الإمارات، في أعمال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب، المعنية بقضايا الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، التي بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية في الدول الأعضاء بالجامعة.

ترأس السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفد الدولة في الاجتماع.

وتناقش اللجنة، على مدى يومين، عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وقضايا التسلح في المنطقة، إلى جانب مناقشة بند حول القدرات النووية الإسرائيلية، وتقييم أعمال الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عقد في فيينا، خلال شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى بند حول مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني.

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