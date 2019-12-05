بارجة أميركية تنقذ 11 صياداً يمنياً بالمياه الدولية

عدن (الاتحاد) أنقذت إحدى القطع البحرية الأميركية المشاركة في حفظ المياه الدولية بخليج عدن 11 صياداً يمنياً كانوا على وشك الغرق جراء تهالك القارب الذي كان يقلهم في الممر الملاحي الدولي.

وأفادت مصلحة خفر السواحل اليمنية، أنها تلقت بلاغاً من الجانب الأميركي يفيد بإنقاذهم 11 صياداً يمنياً كانوا على متن زورق صيد متهالك حيث تسربت كمية من المياه إلى داخله، وكانوا على وشك الغرق، إلا أنه صادف مرور سفينة حربية أميركية لحظتها وتم إنقاذهم.

وأضافت، بأن المصلحة وجهت مباشرةً بتحرك زورقين من ميناء «نشطون» في المهرة لاستلام الصيادين من قبل البارجة الأميركية «يو اس اس فور است شيرمان».

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