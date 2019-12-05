الميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

دفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى العديد من مواقع التماس مع قوات المقاومة المشتركة في محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي أرسلت تعزيزات مسلحة إلى مواقعها في مناطق التماس مع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، وأوضحت المصادر أن التعزيزات الحوثية ضمت عشرات المسلحين وآليات ومعدات عسكرية ثقيلة ومتوسطة، مشيرة إلى أن الميليشيات شنت صباح أمس، قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة ومناطق وتجمعات سكنية في شرق ووسط المديرية.

وفي السياق، قتل 5 أطفال إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «المنقم» بمديرية الدريهمي، وأكدت مصادر محلية أن 5 أطفال عثروا على عبوة ناسفة في أحد الأحياء السكنية بمديرية الدريهمي، وانفجرت بهم أثناء لعبهم بها.

وأوضحت المصادر أن انفجار العبوة أدى إلى مقتل جميع الأطفال على الفور وهم: عبدالسلام عبدالله مسعود، وأماني عمر صغير، ومراد أحمد مشروعي، وعبدالله مسعود، وسيد عمر يحيى.

يذكر أن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم في مناطق متفرقة من البلاد، وفي المناطق الآهلة بالسكان والأودية الطرقات، متجاهلة جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم زراعة الألغام، تسبب في سقوط مئات الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وواصلت الميليشيات، أمس، خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، وقصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة مواقع القوات المشتركة وتجمعات سكنية في مديريات «بيت الفقيه والتحيتا وحيس».

وقالت مصادر عسكرية، إن ميليشيات الحوثي استهدفت بأسلحة ثقيلة منطقة «الطور» التابعة لمديرية بيت الفقيه، وهاجمت بالمدفعية والقذائف الصاروخية منطقتي «الفازة» و«الجبلية» في مديرية التحيتا الساحلية. كما طالت اعتداءات الحوثيين مواقع تابعة للقوات المشتركة على أطراف مديرية حيس.

وأعلنت قيادة «ألوية العمالقة»، أمس، مقتل 94 حوثياً وإصابة 32 آخرين خلال الأيام العشرة الماضية أثناء تصديها لهجمات حوثية على مواقعها في الساحل الغربي. وذكرت أن بين قتلى الحوثيين مسؤول زراعة الألغام في جبهات الساحل الغربي المدعو «أبو نصرالله اللاحجي».

وفي سياق آخر، اغتال مسلحون مجهولون مدير إدارة البحث الجنائي في مركز شرطة «العريش» بمديرية خورمكسر شرق مدينة عدن. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على الرائد سالم لهطل مدير إدارة البحث الجنائي في مركز شرطة العريش بالقرب من منزله في مديرية خورمكسر، لافتاً إلى أن المسلحين كانوا على متن دراجة نارية وتعقبوا المسؤول عقب خروجه من عمله.

وأشار المصدر إلى أن المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة عقب تنفيذهم العملية، لافتاً إلى أن قوات الأمن انتشرت في موقع الهجوم وشرعت بإجراء التحقيقات من أجل تعقب العناصر الإرهابية. وجاءت الحادثة بعد أيام من اغتيال مدير البحث الجنائي في مركز الشرطة بمديرية المنصورة الرائد صلاح الحجيلي برصاص مجهولين أثناء خروجه من منزله في مديرية المنصورة.