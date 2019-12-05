قرقاش: مطالب المواطن في أكثر من دولة عربية تحتاج حلولاً جدية

أبوظبي (الاتحاد)

رأى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأزمات الهيكلية والمعيشية الحادة في أكثر من دولة عربية تتطلب حلولاً جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة، بجدية وموضوعية وتواضع، بحيث تكون بوصلة المسار الحكومي.

واعتبر معاليه أن إعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى مزيد من الأزمات، وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية وأرى أن إعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته».

وأضاف قرقاش: «ولعل لدول الخليج العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب، فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب، بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها».

وختم قرقاش قائلاً: «فما نشهده في أكثر من دولة عربية، أزمات هيكلية ومعيشية حادة تتطلب حلولاً جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة، فهي ليست بالرياح العاتية التي سترحل كما يتمنى بعض أصحاب القرار بل حالة متأزمة لا بد من التعامل معها بموضوعية وقناعة وتواضع».