ألمانيا تؤكد أهمية تعزيز الجهود لمكافحة اليمين المتطرف

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر،

أهمية تعزيز الجهود المشتركة للولايات الألمانية لمكافحة اليمين المتطرف، ومعاداة السامية.

وأوضح زيهوفر، خلال تصريحاته، بعد وصوله إلى مدينة لوبيك مساء الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، أن مستوى التهديد الذي يمثله الإرهاب اليميني المتطرف، والإسلامي لا يزال "مرتفعاً للغاية".

وأضاف زيهوفر أن هناك توافقاً واسع النطاق بين الحكومة الاتحادية والولايات على إجراءات هذه المكافحة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الإجراءات، انطلق بالفعل.

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ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام ويبحث عدة قضايا من بينها تعزيز التعاون بين أجهزة حماية الدستور، الاستخبارات الداخلية.

وجاءت تصريحات زيهوفر على خلفية اغتيال رئيس سلطة مدينة كاسل، فالتر لوبكه، والهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله، وتابع الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري "أستطيع فقط أن أنصح الجميع بأن نأخذ مستوى التهديد مأخذ الجد للغاية".

وسيبحث الوزراء في مؤتمرهم أيضاً العنف في ملاعب كرة القدم، وتمديد وقف الترحيل إلى سوريا.

من جانبه، قال هانز يواخيم غروته، وزير داخلية ولاية شلزفيغ هولشتاين، ورئيس المؤتمر: "نعتزم تبادل الآراء والتشاور حول خبرات كل ولاية، والتوصل بعد ذلك إلى حل مشترك".