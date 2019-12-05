كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. المقاومة تكشف عن ضحايا جدد للانتفاضة الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الموقع الرسمی لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن مجموعة أخرى من ضحايا الانتفاضة الإيرانية، موضحاً أنّ عدد شهداء الانتفاضة بلغ أكثر من 1000 شهيد.

ولفتت المقاومة إلى أن المظاهرات طالت 189 مدينة إيرانية، فيما أفادت تقارير المقاومة الإيرانية من داخل البلاد أن قوى الأمن الداخلي القمعية قد سجّلت 1029 شهيدًا.

وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية اليوم أسماء 46 شهيدًا آخر للانتفاضة، ليبلغ عدد الشهداء الذين تم الإعلان عن أسمائهم 301 شهيدًا.

وذكرت المقاومة أنه لوحظ أن من بين الشهداء عدد كبير من الناشئين والمراهقين دون 18 عامًا بين الشهداء، كما استخدم النظام في كثير من المواقع الرشاشات الثقيلة والهليوكوبتر والدبابة لقمع المواطنين.

وبيّنت أن محافظ طهران اعترف باعتقال 2021 شخصًا في العاصمة وحدها خلال الانتفاضة، فيما أشارت المقاومة في وقت سابق أن أكثر من 12 ألفًا من المواطنين والشباب اعتقلوا في عموم البلاد.

وأكدت أن هذه المجزرة المروّعة ضد المواطنين العزّل الذين انتفضوا ضد حكم الملالي المجرم الفاسد، تشكل واحدة من أكثر الجرائم ترويعًا في القرن الحادي والعشرين وتعتبر جريمة كبرى ضد الإنسانية.

وكانت زعيمة المقاومة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وجهت التحية للشهداء الكرام في انتفاضة الشعب الإيراني، ودعت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى إدانة هذه المجزرة الكبيرة، وإلى العمل الفوري لوقف الجريمة ضد الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين.

وأشددت أن التقاعس تجاه مجزرة الشعب الإيراني عمل لا يقبل التبرير، وأن النظام يراه الضوء الأخضر لاستمرار جرائمه وتصعيدها،وتبقى هذه الجريمة جرحاً عميقاً على ضمير الإنسانية. كما دعت السيدة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة إلى إرسال بعثة إلى إيران لتقصي الحقائق حول أبعاد هذه المجزرة الكبيرة وزيارة السجون والمعتقلين.

وناشدت "رجوي" مجلس الأمن الدولي والرئيس الدوري لهذا المجلس اعتبار مجزرة الشعب الإيراني جريمة ضد الإنسانية، حتى يتم تقديم قادة النظام والمسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة، وطرد نظام الاستبداد الدموي الحاكم في إيران من الأمم المتحدة وتقديم خامنئي وروحاني وآخرين من قادة النظام للعدالة.

وفيما يلي أسماء 301 شهيدًا: 1. طهران مينا شيخي 2. طهران كلناز سمسامي 3. طهران علي مراد منش 4. طهران علي ده دلير 5. طهران بيمان نوري 6. طهران ياشار عليزاده 7. طهران محمود ولي الهي 8. طهران موسي شاهسوند 9. طهران علي شاهسوند 10. طهران حسين يامي 11. طهران سعيد يوسفي 12. طهران حمزه شاهسوند 13. طهران خسرو بختياري 14. طهران علي بهبودي 15. طهران فريدون كاظمي 16. طهران سجاد باقري 17. طهران عبدالله آجرلو 18. طهران حسين عيسوند 19. طهران سيد قاسم حسيني 20. طهران عرفان فائقي 21. طهران مهرداد معين فر 22. طهران مهرداد حسابي 23. طهران سيد حميد طاهري 24. طهران نيكتا اسفنداني 25. طهران مجيد فلاح پور 26. طهران بيمان قلي بور 27. طهران مجيد شيخي 28. طهران حسين نياز 29. طهران مهران زاهدي 30. طهران سيامك نويدي 31. طهران اسماعيل عرب احمدي 32. طهران علي استوان 33. طهران … قرباني 34. طهران يوسف دري 35. طهران آريا صادقي 36. طهران اسماعيل رضايي بيربشته 37. طهران تقي علي لو 38. طهران احمد مراد 39. طهران امير عليزاده 40. طهران غلامرضا قاضي زاهدي 41. طهران ياسين(مجتبي) رمضان نجاد 42. طهران ابوالفضل آذرم 43. طهران محمد رضا محمدي 44. كيانشهر-طهران محسن كرمي نيا 45. اسلامشهر- طهران ايمان رسولي 46. اسلامشهر- طهران محسن جعفربناه 47. اسلامشهر- طهران آرش كهزادي 48. اسلامشهر- طهران محمدمهدي حقكوي 49. اسلامشهر-طهران امير رضا عبدالهي 50. شهريار - طهران رضا حسن وند 51. شهريار - طهران ابراهيم محمد بور 52. شهريار - طهران آزاده ضربي 53. شهريار - طهران مهدي بابي 54. شهريار - طهران حسين قدمي 55. شهريار-طهران مهران جبوري 56. شهريار-طهران عليرضا نوري 57. شهريار - طهران مهدي دائمي 58. شهريار - طهران احسان شيري 59. شهريار - طهران ميلاد نجهوند 60. شهريار - طهران .......مومنی 61. شهريار - طهران علي الله اميني 62. شهريار - طهران قاسم رضايي 63. شهريار – طهران يارمحمدي 64. شهريار –طهران سيد محمد حسين طاهايي 65. شهريار-طهران علي قرباني 66. شهريار-طهران تقي رحيمي 67. شهريار-طهران نادر مومني 68. شهريار-طهران مهدي كلي بور 69. شهريار-طهران بهروزاصغربور 70. شهريار-طهران ميلاد محققي 71. بهارستان - طهران فاطمه حبيبي 72. بهارستان - طهران كل آقا نوري 73. قدس - طهران حسين شهبازي 74. قدس - طهران جواد بابايي 75. قدس - طهران …عليزاده (رجل) 76. قدس-طهران نويد بهبودي 77. رباط كريم-طهران محسن حسيني 78. رباط كريم-طهران محمد مهدوي 79. رباط كريم-طهران ايمان فتاحي 80. رباط كريم-طهران مرضيه عباس زاده 81. رباط كريم-طهران عبدالحميد باقري 82. رباط كريم-طهران بيمان شهابي 83. رباط كريم-طهران محمد محب نيا 84. رباط كريم-طهران علي كرمانشاهي 85. رباط كريم-طهران عليرضا ضابطي 86. رباط كريم-طهران عليرضا شفاهي 87. رباط كريم-طهران مريم نوري 88. ملارد طهران هادي سرتيپي 89. ملارد طهران سجاد رضايي 90. ملارد طهران محمد تيموري 91. ملارد طهران محمد خزايي 92. ملارد طهران ميلاد درويش محمدي 93. الأهواز محمد رضا عسافي زركاني 94. الأهواز حمزه سواری 95. الأهواز علي تميمي 96. الأهواز رضا شاه مرادي 97. الأهواز میثم مجدم 98. الأهواز رضا عطيه النيسي 99. الأهواز محمد (حمزه) بريهي 100. بهبهان محمد حسين قنواتي 101. بهبهان مهرداد دشتي نيا 102. بهبهان احسان عبدالله نجاد 103. بهبهان محمود دشتي نيا 104. بهبهان محمد حشم دار 105. بهبهان شبنم دياني 106. بهبهان فرزاد انصاري ( فرزاد تز مي بور ) 107. بهبهان جاويد نامان 108. خرم آباد اميد محمد مهرابي 109. خرم آباد مرتضي مرادي 110. خرم آباد فرشاد دريكوند 111. خرمشهر ميثم منيعات 112. خرمشهر ميلاد حمیدي 113. خرمشهر ميثم عبدالوهاب عدكي پور 114. خرمشهر خالد منيعات 115. خرمشهر علي غزلاوي 116. خرمشهر ابراهیم مطوري 117. خرمشهر حسن تميمي 118. دزفول سهراب خواجوي 119. رامهرمز هادي قرباني 120. رامهرمز … موسوي 121. رامهرمز نبي سعيد 122. رامهرمز نريم عيسي 123. رامهرمز راشدي 124. شوشتر احمد موسوي جعاوله 125. آبادان علي بغلاني 126. آبادان حمد بشاره دورقي 127. آبادان علي باوي 128. كوت عبدالله آبادان حميد موحدنژاد 129. ماهشهر شهاب حطاوي 130. ماهشهر قاسم باوي 131. ماهشهر محمد خالقي 132. ماهشهر عدنان هلالي 133. ماهشهر مجتبي عبادي 134. ماهشهر منصور دريس 135. ماهشهر عباس(رضا) عساکره 136. ماهشهر احمد خواجه آلبوغلي 137. ماهشهر محمد خالدي 138. ماهشهر علي خواجه آلبو علي 139. ماهشهر حميد شيخاني 140. ماهشهر السيدة عتقي 141. ماهشهر يوسف خالدي 142. ماهشهر رزاق ناصر زاده 143. ماهشهر اقبال اسماعيلي 144. ماهشهر سالم اميرسنجران عيداني 145. ماهشهر فرشاد حاجي بور Advertisements 146. مسجدسليمان حميد آوي 147. مسجدسليمان مهدي زركاني 148. مسجدسليمان عباس بريحي علوش 149. مسجدسليمان سعيد بانكي 150. شيراز صادق احمد بناهي 151. شیراز مهدی نکویی علی آبادی 152. شیراز رضا (بهمن ) جعفري 153. شیراز مجيد هاشمي 154. شیراز عبدالله قويمي 155. شیراز ......بارسايي 156. شیراز .......بارسايي 157. شيراز جانفشان اسدي 158. شيراز محمد رضا جمشيدي 159. شيراز مهدي جهانبازي 160. شيراز مهدي مقدم زاده 161. شيراز محمد رضا خورشيدي 162. شيراز سيد عليرضا انجوي 163. كلار - 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