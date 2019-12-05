كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: البحرية الأمريكية تستولي على صواريخ إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون أمريكيون، أن البحرية الأمريكية استولت على مخبأ كبير لأجزاء صواريخ يشتبه أنها إيرانية ومتجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأوضح المسئولون، خلال تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على مكونات لصواريخ متطورة وهي في طريقها إلى اليمن.

وأكد المسئولون أن هذا الحادث يكشف استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني للحوثيين.

وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن البحرية وفريق خفر السواحل الأمريكية استولت على قارب يحمل أجزاء الصواريخ يوم الأربعاء الماضي في شمال بحر العرب.

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