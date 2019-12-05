غارة إسرائيلية تستهدف مخزن أسلحة تابع للحرس الإيراني بسوريا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، استهداف غارة إسرائيلية، مساء الأربعاء، مخزن أسلحة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني في مطار قرب البوكمال السورية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هجوما جويا استهدف مستودع أسلحة تابع للحرس الثوري قرب الحدود السورية العراقية، ولكن بدون تعليق رسمي من الجهات الإسرائيلية.

وطالت الغارة مستودعا إيرانيا في دير الزور والثانية استهدفت مستودع أسلحة في قاعدة الحمدان الجوية، قرب البوكمال، واستهدفت إسرائيل تلك المنطقة قبل عام.

Advertisements

وتسود حالة من التوتر الجبهة الشمالية وخاصة الجولان المحتل، حيث يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب عسكري هجومي ودفاعي.

ويذكر أن شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، غارة على منطقة في سوريا أطلقت منها في وقت سابق 10 قذائف على الجانب الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان السورية.



ولفت المتحدث إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أيضا دبابتين "للنظام السوري" في القسم الشمالي من الجولان، موضحا أن القذائف التي أطلقت لم تخلف ضحايا.

جدير بالذكر، أن طائرة إسرائيلية قصفت، الشهر الماضي، حاجزًا للقوات الحكومية السورية على مدخل مدينة القنيطرة، جنوب سوريا، وهو ما أدى إلى مقتل 3 عناصر، بينهم ضابط.