كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية.. كيم ينهض من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كوريا الشمالية، إنها ستتخذ "إجراءات مقابلة فورية" إذا لجأت الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات قبل الموعد النهائي لبيونجيانج في نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وجاء البيان بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية، أنها ستعقد اجتماعًا نادرًا لكبار مسؤولي الحزب الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر، وأظهرت وسائل الإعلام الرسمية صورًا للزعيم كيم جونغ أون وهو يستقل جولة رمزية ثانية على جبل البلاد المقدس "بايكدو".

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجود في بريطانيا لحضور قمة الناتو، يوم الثلاثاء الماضي، إن واشنطن قد تستخدم القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية "إذا كان علينا ذلك"، على الرغم من أنه أضاف أنه ما زال يأمل في إجراء محادثات.

وقال باك جونج تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن "كيم" شعر "بعدم الارتياح لسماع" تلك التعليقات.

وقال باك "أنا أذكر هنا بوضوح، أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة أي قوات مسلحة ضد كوريا الديمقراطية، فسنتخذ أيضًا إجراءات مقابلة فورية على أي مستوى"، مستخدمًا الأحرف الأولى من الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وقال باك، إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لا تزالان في حالة حرب من الناحية الفنية، وقد تتحول حالة الهدنة إلى "نزاع مسلح شامل في أي لحظة" حتى عن طريق الصدفة.

وللمرة الثانية خلال شهرين، زار كيم جبل "بايكو" على ظهور الخيل، هذه المرة برفقة ضباط عسكريين كبار، يهدف إلى غرس "الروح الثورية التي لا يمكن تغييرها" للجبال، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

كما حذر كيم الولايات المتحدة من أنه حتى نهاية العام لتقديم المزيد من التنازلات أو أن كوريا الشمالية ستتبع "طريقًا جديدًا" غير محدد.

ويقول المحللون، إن ذلك قد يشمل استئناف إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو التجارب النووية.

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وحثت واشنطن كوريا الشمالية على التخلي عن أجزاء كبيرة من ترسانتها النووية قبل تخفيف العقوبات الدولية، في حين اتهمت بيونج يانج الولايات المتحدة بمطالب "تشبه العصابات" بنزع السلاح من جانب واحد.

كما دعا المسؤولون الأمريكيون إلى مزيد من المحادثات، بينما قللوا من الموعد النهائي باعتباره "مصطنعًا" وحذروا من أنه سيكون "خطأً كبيرًا وفرصة ضائعة" لكوريا الشمالية لاتخاذ أي خطوات استفزازية.

ولكن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، نفذت سلسلة من التصريحات في الأسابيع الأخيرة، قائلة إنه يجب على واشنطن ألا تتجاهل التحذير وترفض الدعوات الأمريكية لإجراء محادثات باعتبارها تكتيكًا متوقفًا.

واجتمع مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا خلف أبواب مغلقة اليوم الأربعاء، بسبب إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. بعد الاجتماع، أدان أعضاء المجلس الأوروبيون الخمسة "الإجراءات الاستفزازية" لبيونج يانج.

وقالت بريطانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وألمانيا في بيان إن "كوريا الديمقراطية أجرت 13 مجموعة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية منذ مايو واستمرت في تشغيل برنامجها النووي"، وحثت بيونج يانج على الدخول في محادثات جادة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي.

"كبار القادة في الاجتماع"

أعلنت كوريا الشمالية، أن اجتماعًا عامًا للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا سيجتمع في وقت ما في أواخر ديسمبر.

وقالت الوكالة إن الجلسة المكتملة ستناقش وتبت في "القضايا الحاسمة" في ضوء "الوضع المتغير في الداخل والخارج".

وقال كيم، إن هناك حاجة للتحضير لـ "القساوة والشخصية الممتدة لثورتنا"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية.

وقال لي، إن حقيقة أن كيم كان برفقة كبار ضباط الجيش بدلًا من مسؤولي الحزب، إلى جانب الإعلانات الأخرى ذات الصلة بالجيش التي صدرت عن وسائل الإعلام الحكومية، تشير إلى أن كوريا الشمالية "ستنتقل على الأرجح إلى خط أكثر عدوانية".