“ويكلو” وغرامات مالية.. الجامعة تفرض عقوباتها على الأندية

فرضت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غرامات مالية بالإضافة للعب بدون جمهور في حق مجموعة من الأندية بالقسمين الأول والثاني للبطولة الاحترافية.

وغرمت لجنة التأديب فريق الجيش الملكي مبلغ 40 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، واقتحام أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ، خلال لقاء الفريق بضيفه اتحاد طنجة، هذا الأخير تم تغريمه مبلغ 20 ألف درهما بسبب استعمال جمهوره الشهب الاصطناعية في المباراة ذاتها.

وأصدرت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 أف درهما في حق أولمبيك خريبگة، بعد اقتحام أحد جماهيره أرضية ملعب الفوسفاط في المواجهة التي استقبل خلالها “لوصيكا” مولودية وجدة.

هذا وفرضت لجنة التأديب مبلغ 2000 درهما على الدفاع الحسني الجديدي بعد حصول لاعبيه على 4 إنذارات أمام نهضة الزمامرة، وهي العقوبة نفسها التي فرضتها على يوسفية برشيد، وللسب ذاته في مباراته مع ضيفه أولمبيك آسفي.

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أما بالنسبة للأندية القسم الثاني، عاقبت اللجنة أولمبيك الدشيرة بخوض مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه 37500 درهما، بسبب أحداث الشغب التي شهدها لقاء الفريق أمام المغرب الفاسي، علما أن “الماص” تم تغريمه هو الآخر مبلغ 3750 درهما لتراشق جماهيره مع أنصار الدشيرة.

ولم يسلم شباب بنجرير من عقوبة “الويكلو”، وغرامة مالية قدرها 7500درهما، إذ سيحرم الفريق من أنصاره لمباراة واحدة، بسبب سوء التنظيم الذي رافق مواجهته لضيفه الكوكب المراكشي، هذا الأخير تم تغريمه 3750 درهما بعد رمي جمهوره أرضية الملعب بالحجارة.

وبسبب حصول لاعبيها على 4 إنذارات فما فوق، تم تغريم فرق النادي السالمي، والراسينغ البيضاوي، والاتحاد الزموري للخميسات، والوداد الفاسي، مبلغ 1500 درهما لكل ناد.