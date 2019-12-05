“تأنق لتتألق”..شعار نجوم مهرجان مراكش على البساط الأحمر في اليوم السادس-فيديو

كباقي أيام مهرجان مراكش، حرص الفنانون المشاركون في فعاليات دورته ال18 ، على التأنق من أجل التألق وخطف الأنظار على البساط الأحمر في سادس أيام الحدث العالمي.
وحرص فنانون كثر، منهم مغاربة وأجانب، على حضور سهرة اليوم الأربعاء من المهرجان، التي تشهد تكريم منى فتو، الاسم المغربي الوحيد الذي يحظى بلحظة اعتراف في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لدورته لسنة 2019.
ويستمر مهرجان مراكش الدولي للفيلم، إلى غاية 7 دجنبر الجاري، بمشاركة أسماء مغربية وعربية وعالمية، وعرض أفلام لأول مرة بالمغرب، داخل وخارج المسابقة الرسمية.
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