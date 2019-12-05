ليفربول يحسم ديربي “الميرسيسايد” أمام إفرتون ويعزز صدارته لـ”البريمرليغ”

واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف مساء اليوم الأربعاء، إفرتون إلى قائمة ضحاياه، بعدما تغلب عليه بخمسة أهداف لاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من “البريمرليغ”.

ونجح ليفربول في إنهاء الشوط الأول من المباراة، متقدما بأربعة أهداف مقابل هدفين للضيوف، حيث تناوب على توقيع “الريدز” كل من ديفوك أوريغي بثنائية، وشيردان شاكيري، ثم ساديو ماني، بينما وقع ثنائية إفرتون مايكل كين، وريشاليسون.

واختتم الهولندي جيورجينهو فينالدوم خماسية ليفربول في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 90، لتنتهي مباراة ديربي “الميرسيسايد” بانتصار “الريدز” بخمسة أهداف لاثنين.

وعزز ليفربول عقب هذا الانتصار صدارته لجدول الترتيب رافعا رصيده للنقطة 43، بينما تجمدت نقاط إفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.