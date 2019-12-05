في واقعة غريبة.. الهريش يحصل على إنذارين صفروين ولا يُطرد _صور

حملت مباراة فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وضيفه أولمبيك خريبگة مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية، مشهدا غريبا كان بطلاه حكم المواجهة جلال جيد، والليبي زكرياء الهريش لاعب “فارس البوغاز”.

ففي لقطة غريبة، ومن المستحيل حدوثها في مباراة لكرة القدم، حصل الهريش على إنذارين صفروين، لكنه لم يغادر أرضية الملعب كما تقضي به قوانين اللعبة.

وأشهر جيد البطاقة الصفراء الأولى في وجه اللاعب الليبي بعد مرور 7 دقائق على بداية الجولة الثانية للمباراة، قبل أن يحصل على الثانية في الدقيقة 79، غير أن اللاعب لم يغادر المباراة بالبطاقة الحمراء، التي تحدث في عادة في لقطات مشابه.

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وفطن مسؤولو اتحاد طنجة لعدم انتباه الطاقم التحكيمي لذلك، فقاموا بتغيير الهريش مباشرة بعد حصوله على الإنذار الأصفر الثاني، إذ دخل محله محمد أمين سديل.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث كان الاتحاد سباقا لزيارة الشباك بواسطة اللاعب نعيم أعراب في الدقيقة 13 من الجولة الأولى، قبل أن يعدل رضى الهجهوج الكفة لـ”لوصيكا” بعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني.