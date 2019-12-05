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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات طبيعية للتخلص من آلام اللثة والأسنان والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
آلام اللثة والأسنان تعتبر من أكثر الآلام التي قد تقض مضجع المرء، وتؤثر سلبًا على سير حياته اليومية إن لم يتم معالجتها على الفور. وللتخلص من آلام الأسنان واللثة، أوردت صحيفة تايمز إف إنديا العلاجات الطبيعية التالية:
1- الماء والملح:
الماء والملح عبارة عن مطهر طبيعي يمكن أن يساعد في التخلص من جزيئات الطعام العالقة بين الأسنان. كما يمكن أن يقلل الالتهابات ويقتل البكتيريا الضارة التي تعيش على اللثة والتي تكون عادة مسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.
2- الثوم:
يحتوي الثوم على مجموعة متنوعة من الخصائص الطبية، وعادة ما يستخدم لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا. ويحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يتميز بخصائص مضادة للجراثيم، وهو فعال جدًّا في علاج آلام الأسنان واللثة.
3- الزيوت الأساسية:
الزيوت الأساسية فعالة في الحد من ألم الأسنان المزعج. من الممكن تناول الزيوت العطرية مثل زيت القرنفل والنعناع عن طريق الفم، ولكن بكمية محدودة.
4- أكياس الشاي:
تحتوي بعض أنواع الشاي على مركب يسمى العفص. تشير الدراسات إلى أن العفص يمكن أن يقلل من ألم اللثة عن طريق قتل البكتيريا المزدهرة في الفم والتي تهيج اللثة. أنواع الشاي الأخضر وشاي الكركديه والشاي الأسود، غنية بمركب العفص، الذي يساعد في التخلص من آلام اللثة.
5- الألوة فيرا:
له خصائص مضادة للجراثيم الطبيعية يمكنها تدمير الجراثيم ومنع تسوس الأسنان. يمكن وضع كمية من هلام الألوة فيرا على المنطقة المصابة وتدليكه عليها بلطف.
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