البحرية الأمريكية تصادر شحنة صواريخ إيرانية في طريقها لليمن

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

أعلن مسؤولون أمريكيون الأربعاء، أن سفينة عسكرية للبحرية الأمريكية صادرت شحنة كبيرة لأجزاء ما يشتبه في أنها صواريخ إيرانية متجهة إلى المتمردين في اليمن، في أول احتجاز لمكونات متطورة من هذا النوع في طريقها إلى الحرب هناك، حسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست في موقعها على الأنترنت.

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وقالت الصحيفة إن البحرية الأمريكية وخفر سواحل أمريكيين، ضبطا قارباً صغيراً، يوم الأربعاء الماضي في شمال بحر العرب، واكتشفت صلة إيران بالأسلحة.

وقال المسؤولون، إن هذا الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المتمردين الحوثيين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرتغال، وتعتبر إيران موضوعاً رئيسياً لمحادثاتهما.

وتتهم الولايات المتحدة، إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية، حسب الصحيفة.