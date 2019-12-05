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شكرا لقرائتكم خبر عن غارة "مجهولة" على مخزن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في سوريا والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
استهدفت غارة مجهولة، مساء الأربعاء، مخزن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في مطار قرب البوكمال السورية.
وأوردت قناة العربية الإخبارية أن إسرائيل لم تعقب على الغارة، التي يعتقد أنها مسؤولة عنها.
وأضافت أن غارة أولى ضربت مستودعاً إيرانياً في دير الزور، واستهدفت الثانية مستودع أسلحة في قاعدة الحمدان الجوية، قرب البوكمال، واستهدفت إسرائيل المنطقة نفسها قبل عام.
ويسود التوتر الجبهة الشمالية خاصةً الجولان المحتل، أين يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب عسكري هجومي ودفاعي وتخشى إسرائيل أن ترد إيران في الأيام المقبلة على الغارات والاغتيالات الأخيرة التي نفذها الإسرائيليون، وفقا للعربية.
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