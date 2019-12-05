شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية المصرية وفاة أربعة مواطنين مصريين في حادث انفجار مصنع للسيراميك الذي وقع أمس في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان. وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس: إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع مما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

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