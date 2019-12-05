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الجيش الليبي يعلن الحرب على الأطماع التركية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن الحرب على الأطماع التركية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الأربعاء تصميم الجيش الليبي على مواجهة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا بكل قوة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

وأكد أن "سلاح الجو الليبي يسيطر بشكل كامل على أجواء ليبيا"، مشددا على أن "معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية".

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