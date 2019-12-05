شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن الحرب على الأطماع التركية والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.
وأكد أن "سلاح الجو الليبي يسيطر بشكل كامل على أجواء ليبيا"، مشددا على أن "معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية".
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