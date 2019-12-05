114 مصابا من الأمن العراقي بالنجف خلال أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية في محافظة النجف أن حصيلة جرحى الأجهزة الأمنية والأضرار التي لحقت بها خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة منذ ٢٥ نوفمبر/تشرين الثاني بلغت 114 مصابا وتضرر 36 سيارة.

وذكرت مديرية شرطة محافظة النجف في بيان "أن شرطة المحافظة حريصة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المتظاهرين والمواطنين، وتعمل من أجل محاربة الجريمة بكل أشكالها".

وبيّنت أن جرحى القوات الأمنية بين ضابط ومنتسب، بعضهم يرقدون في المستشفيات وبعضهم حالاتهم بين الخطرة والمستقرة.

وكان المتظاهرون العراقيون أشعلوا النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف، يومي الأحد والأربعاء الماضيين، ما دفع السلطات العراقية لفرض حظر التجوال في المدينة.

Advertisements





وأعلن مجلس النواب العراقي، الأحد، قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي طالبت بإسقاط الحكومة والقضاء على الفساد.

ويطالب المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.