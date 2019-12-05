شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سفينة تحمل صواريخ إيرانية في المياه اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن المتحدث باسم القوات المشتركة في السواحل الغربية لليمن العقيد وضاح الدبيس ضبط القوات الأمريكية ودوريات التحالف العربي أمس سفينة تحمل صواريخ إيرانية في المياه اليمنية. وقال الدبيس إن السفينة كانت تحمل صواريخ ومعدات وأسلحة إيرانية وفي طريقها إلى قبالة مينا الصليف في الحديدة لتفريغها بزوارق صيد يمنية ونقلها للحوثي.



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