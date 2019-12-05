ماكرون: يجب أن نخوض حوارا مع روسيا حول الأسلحة بغض النظر عن مشاركة الصين فيه

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه "يرى من الضروري خوض حوار مع روسيا حول قضية الرقابة على التسلح، بغض النظر عن مشاركة الصين في هذا الحوار من عدمها"، مشيراً إلى أنه "يجب علينا خوض حوار مع روسيا. مشاركة الصين في المناقشات مهمة لكن لا يجب أن تكون شرطا مسبقا للاتصالات مع روسيا".
وأوضح أن "الدول الأوروبية مهتمة، في المقام الأول، بحل مشكلة مراقبة الأسلحة مع روسيا التي هي جارة لها، وليس مع الصين"، داعياً إلى "دمج أنجع لدول شرق أوروبا في منظومة الناتو الدفاعية".
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