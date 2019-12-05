وول ستريت: واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي للمنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية

أفادت صحيفة "​وول ستريت​ جورنال" الاميركية بان "​واشنطن​ تدرس إرسال 14 ألف جندي للمنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية"، مشيرةً إلى أن "مسؤولي مسؤولو إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب يدرسون نشر عشرات السفن لمواجهة التهديد الإيراني "، موضحةً ان "خطة إرسال قوات أميركية تهدف إلى ردع أي رد إيراني محتمل على العقوبات".

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