أردوغان: لا نطمع بالأراضي السورية لكن على الطامعين أن يخرجوا من هذا البلد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه "نحن لا نطمع بالأراضي السورية لكن على الطامعين أن يخرجوا من هذا البلد".
وأوضح ان "تركيا اليوم تقوم بعمليات من أجل الحفاظ على أمنها القومي دون الحصول على إذن أحد وتتمتع بسياسة خارجية مستقلة".
ورأى أن "جميع المكائد التي حيكت ضد بلدنا تنهار"، لافتا إلى ان "الذين قدموا للتنظيمات الإرهابية آلاف الشاحنات من الأسلحة والذخائر مجانا امتنعوا عن بيع تركيا السلاح".
كما شدد على ان "الإسلام دين السلام ولا يمكن أبدا وضع كلمة الإسلام كصفة بجانب الإرهاب.. أدين كل من يقوم بذلك".
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