أردوغان: لا نطمع بالأراضي السورية لكن على الطامعين أن يخرجوا من هذا البلد

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ انه "نحن لا نطمع ب​الأراضي السورية​ لكن على الطامعين أن يخرجوا من هذا البلد".

وأوضح ان "​تركيا​ اليوم تقوم بعمليات من أجل الحفاظ على أمنها القومي دون الحصول على إذن أحد وتتمتع ب​سياسة​ خارجية مستقلة".

ورأى أن "جميع المكائد التي حيكت ضد بلدنا تنهار"، لافتا إلى ان "الذين قدموا للتنظيمات ​الإرهاب​ية آلاف ​الشاحنات​ من الأسلحة والذخائر مجانا امتنعوا عن بيع تركيا ​السلاح​".

كما شدد على ان "​الإسلام​ دين السلام ولا يمكن أبدا وضع كلمة الإسلام كصفة بجانب الإرهاب.. أدين كل من يقوم بذلك".