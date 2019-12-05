الأحدب: الدولة لا تحميني ولا تخصص لي مرافقة

أكد النائب السابق ​مصباح الأحدب​ ان "المطلوب قرار سياسي لمعالجة ما يتم طرحه في الشارع منذ نحو 50 يوماً".

وشدد في حديث تلفزيوني على انه "سلمت مطلقي النار في ​طرابلس​ منذ اليوم الأول إلى ​القضاء​ بانتظار التحقيق"، مؤكدا ان "​الدولة​ لا تحميني ولا تخصص لي مرافقة وما حصل محاولة لإلصاق التهم بي".

وأوضح ان "ربيع الزين ليس مرافقي لكنّه صديقي وأعرفه جيّدًا ولا ملاحظات لديّ عليه من الناحية الشخصية، وقد ساعدني في كثير من الأحيان لمساعدة الناس".