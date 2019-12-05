منخفض جوّي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة بدءًا من فجر يوم غد

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة بدءًا من فجر يوم الخميس..

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم مع انخفاض في ​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، وامطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة،كما تتساقط ​الثلوج​ مع تدني درجات الحراراة فجر الجمعة على ارتفاع ال 1500 متر وما فوق. نحذّر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الداخلية و​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم مع درجات حرارة باردة، كما يتكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

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