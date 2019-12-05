البرلمان يواجه وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمارس البرلمان دوره الرقابى خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال من خلال مواجهة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بـ13 طلب إحاطة وطلب مناقشة . وتتضمن طلبات الإحاطة 9 طلبات عن موضوع واحد هو الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها. Advertisements ويواجه النواب أيضا وزير الثقافة باربع طلبات إحاطة عن موضوعات مختلفة تتمثل فى عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين فى المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وتشمل أيضا عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، بالاضافة إلى ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف. ويناقش المجلس ايضا طلب مناقشة مقدم من النائب حسام محمد محمودوعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب فى ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

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