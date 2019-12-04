إسبانيا تراسل المغرب: تفكيك خلية اليوم مكن من تحييد تهديد كان يتربص بالبلدين

على خلفية تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص تنشط بين البلدين، أشادت إسبانيا بـ ”التعاون الممتاز” بين أجهزتها الأمنية ونظيراتها المغربية.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها اصدرته بعد الإعلان عن هذه العملية التي مكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بالمغرب وزعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة مدريد “إن هذه العملية المشتركة تبرز بشكل كبير التعاون الممتاز بين المديرية العامة للاستعلامات بالشرطة الوطنية والمركز الوطني للاستخبارات من جهة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية”، مضيفة أن “هذه العملية مكنت من تحييد تهديد خطير كان يتربص بالبلدين”.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع الشرطة الوطنية الاسبانية قد فكك اليوم الأربعاء، خلية إرهابية موالية لـ”داعش” وحاملة لمشاريع إرهابية تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة.

وأسفرت هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الاسبانية عن إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون بفرخانة وبني نصار، نواحي مدينة الناضور، من بينهم شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية العراقية تزامنا مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة الاسبانية.