منى فتو “عروس” اليوم السادس من مهرجان مراكش.. شهادة فنانين عنها يوم تكريمها-فيديو

يحتفي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مساء اليوم الأربعاء، بالفنانة المغربية، منى فتى، التي تحظى بلحظة تقدير واعتراف بمشوارها الفني، في الدورة 18 من الحدث العالمي.

وتحولت منى فتو إلى “عروس” اليوم السادس من المهرجان، حيث كان الكل ينتظر حضورها، فيما عبر فنانون مغاربة عن سرورهم بتكريم اسم نسائي له وزنه في الساحة، وقدم أعمالا راسخة في ذاكرة المتلقي المغربي

منى فتو بدورها صرحت سابقا “لليوم 24” عن سعادتها بهذا التكريم الذي تعتبره محفزا للاستمرار وتقديم الأكثر والأفضل للجمهور.