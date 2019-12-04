دوري أبطال إفريقيا.. طرح تذاكر الوداد ضد صن داونز

أعلنت شركة الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات “كازا إيفنت”، اليوم الأربعاء، طرحها تذاكر مباراة الوداد الرياضي ضد ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، للبيع غدا الخميس.

وستكون التذاكر متوفرة بداية من الساعة الثامنة من يوم غد، وذلك بأربع نقاط للبيع، وهي المركب الرياضي محمد الخامس، ومركب بن جلون الخاص بالوداد، ثم ملعبي تيسميا، والصخور السوداء.

ويستمر بيع التذاكر التي تم تحديد ثمنها في 30 درهما للمنطقة الأولى، و100 درهما للثانية، و200 للثالثة، (يستمر) بيعها في اليوم الموالي، بنقاط البيع نفسها.

وتدخل هذه المباراة، التي ستجرى مساء السبت المقبل، ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، علما أن بطل المغرب عاد بتعادل من الجزائر أمام اتحاد العاصمة بهدف لمثله في الجولة الأولى، بينما انتصر صن داونز عن الجولة نفسها على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بثلاثية نظيفة.