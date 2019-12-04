نجوم رفقة رشيد العلالي للاحتفال برأس السنة على “دوزيم”

تحتفل القناة الثانية بقدوم السنة المقبلة، عبر سهر فنية، يحضرها نجوم، وفنانون كثر، ويتولى تنشيطها رشيد العلالي.
وعلم “اليوم24” من مصادره أن حفل رأس السنة سيشارك فيه كل من سلمى رشيد، وموك صايب، والشاب بلال، وعبد الله الداودي، وكومديون، منهم سعيد، ووديع، ورشيد رفيق، وأسامة رمزي.
وحفل استقبال السنة الجديدة، سيشهد عرض فقرات ترفيهية عديدة، خصوصا أن القناة الثانية تراهن كل سنة على جذب نسب مشاهدة عالية من خلاله.
وأصبح رشيد العلالي من بين أبرز الأسماء الاعلامية في القناة الثانية، التي توكل لها مهمة تنشيط الحفلات، والسهرات المناسباتية، إلى جانب برنامجه الشهير “رشيد شو”.
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